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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir gencin evde şüpheli ölümü!

        Bir gencin evde şüpheli ölümü!

        Eskişehir'de, iş arkadaşlarının haber alamadığı 34 yaşındaki Aydın Öcal, kapısı çilingire açtırılarak girilen evinde ölü bulundu. Şüpheli görülen Öcal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öcal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        Bir gencin evde şüpheli ölümü!

        Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan Aydın Öcal’ın (34) iş arkadaşları, kendisinden haber alamadı.

        İHBARDA BULUNULDU

        Anadolu Üniversitesi’nde görevli olan Öcal’ın evine gelen yakınları, kapıyı açan da olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Öcal, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Öcal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜMÜ OTOPSİ AYDINLATACAK

        Öcal’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öcal'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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        Öcal’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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