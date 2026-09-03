Bir gencin evde şüpheli ölümü!
Eskişehir'de, iş arkadaşlarının haber alamadığı 34 yaşındaki Aydın Öcal, kapısı çilingire açtırılarak girilen evinde ölü bulundu. Şüpheli görülen Öcal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öcal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak
Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:24 Güncelleme:
Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan Aydın Öcal’ın (34) iş arkadaşları, kendisinden haber alamadı.
İHBARDA BULUNULDU
Anadolu Üniversitesi’nde görevli olan Öcal’ın evine gelen yakınları, kapıyı açan da olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Öcal, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Öcal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ OTOPSİ AYDINLATACAK
Öcal’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öcal'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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Öcal’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
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