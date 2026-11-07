Balıkesir'de kaza, saat 11.00 sıralarında Edremit-Yenice kara yolunda meydana geldi. Edremit’ten Yenice yönüne giden F.A. (34) yönetimindeki kamyon, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen Nilüfer A. (34) idaresindeki otomobile çarptı.

OTOMOBİL DUVARA SIKIŞTI

DHA ve AA'daki habere göre otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE KIZI CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nilüfer A. ile yanındaki kızı Eliz A.'nın (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızının cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü F.A. gözaltına alındı.