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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyük acı! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü!

        Büyük acı! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü!

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün dönüş için manevra yapmak istediği otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada, kamyonun yol kenarındaki fabrika duvarına sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Nilüfer A. ile 10 yaşındaki kızı Eliz A. hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        Büyük acı! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü!

        Balıkesir'de kaza, saat 11.00 sıralarında Edremit-Yenice kara yolunda meydana geldi. Edremit’ten Yenice yönüne giden F.A. (34) yönetimindeki kamyon, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen Nilüfer A. (34) idaresindeki otomobile çarptı.

        OTOMOBİL DUVARA SIKIŞTI

        DHA ve AA'daki habere göre otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ANNE İLE KIZI CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nilüfer A. ile yanındaki kızı Eliz A.'nın (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızının cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü F.A. gözaltına alındı.

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