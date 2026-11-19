Diyarbakır'da TIR dorsesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Diyarbakır polisi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma kapsamında durdurulan bir TIR'da yapılan kontrollerde gizli bölümde saklanan 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 19 Kasım 2026 - 08:15 Güncelleme:
Diyarbakır'da bir TIR'ın dorsesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine Diyarbakır-Mardin kara yolu TRT Jandarma Uygulama Noktası'nda bir TIR durduruldu.
Ekiplerce teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak oluşturulan, 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki gizli bölmede 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Üst kısmı damlama borularıyla örtülen ve dışı çadırla kapatılan gizli bölmede yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatıldı.
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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla İ.Ç. gözaltına alındı.
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