Durakta silahlı saldırı: 3 yaralı
Sakarya'da, durakta bekleyenlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, durakta bekleyen L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25) yaralandı. Olay yerinden kaçan Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Giriş: 04 Kasım 2026 - 11:32 Güncelleme:
Sakarya'da olay, Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta yaşandı. Durakta bekleyen L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C'ye (25) silahla ateş açıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
ÜÇ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekiplerince, olay yerinden kaçan Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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