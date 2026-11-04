Sakarya'da olay, Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta yaşandı. Durakta bekleyen L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C'ye (25) silahla ateş açıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekiplerince, olay yerinden kaçan Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.