Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Durakta silahlı saldırı: 3 yaralı

        Durakta silahlı saldırı: 3 yaralı

        Sakarya'da, durakta bekleyenlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, durakta bekleyen L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25) yaralandı. Olay yerinden kaçan Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Durakta silahlı saldırı: 3 yaralı

        Sakarya'da olay, Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta yaşandı. Durakta bekleyen L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C'ye (25) silahla ateş açıldı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        ÜÇ ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Polis ekiplerince, olay yerinden kaçan Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #sakarya haberleri
        #Arifiye
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Zimmetine 6.5 milyon TL geçirip bahis oynamıştı! Katibe için karar çıktı
        Zimmetine 6.5 milyon TL geçirip bahis oynamıştı! Katibe için karar çıktı
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!