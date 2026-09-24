Genç kadının şüpheli ölümü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evinde hareketsiz halde bulunan Ayşe Yılmaz'ın sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi. Genç kadının ölümü şüpheli olarak bulunurken, cenazesi adli incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:07 Güncelleme:
Muğla'da acı olay, Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ayşe Yılmaz’dan haber alamayan akrabaları, sabah saatlerinde evine gitti.
EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU
İHA'daki habere göre yakınlarının Yılmaz’ı hareketsiz halde bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ DEĞERLENDİRİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
ADLİ İNCELEME YAPILACAK
Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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