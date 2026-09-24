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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadının şüpheli ölümü

        Genç kadının şüpheli ölümü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evinde hareketsiz halde bulunan Ayşe Yılmaz'ın sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi. Genç kadının ölümü şüpheli olarak bulunurken, cenazesi adli incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Genç kadının şüpheli ölümü

        Muğla'da acı olay, Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Ayşe Yılmaz’dan haber alamayan akrabaları, sabah saatlerinde evine gitti.

        EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

        İHA'daki habere göre yakınlarının Yılmaz’ı hareketsiz halde bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ DEĞERLENDİRİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

        ADLİ İNCELEME YAPILACAK

        Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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