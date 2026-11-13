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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 7 ilçede, 13 adrese fuhuş baskını! 12 şüpheli gözaltında

        İstanbul'da 7 ilçede, 13 adrese fuhuş baskını! 12 şüpheli gözaltında

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, eskort siteleri üzerinden fuhuş organizasyonu yapan çete çökertildi. 7 ilçede 13 adrese yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalandı

        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Fuhuş çetesinin korkunç şantaj tuzağı

        İstanbul'da eskort siteleri üzerinden fuhuş organizasyonu yapan çetenin kullandığı şantaj yöntemi ortaya çıkarıldı. Kadınların özel görüntülerini ele geçiren şüphelilerin, bu görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit ederek kadınları fuhşa zorladıkları belirlendi. Çetenin aynı yöntemle müşterilerden de para istediği ortaya çıktı. İstanbul polisinin 7 ilçede 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı, çok sayıda mağdur kadın kurtarıldı.

        İstanbul'da internet üzerinden verilen eskort ilanlarıyla kadınlara müşteri bulan ve fuhuştan elde edilen paraları paylaşan bir suç organizasyonu, polisin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

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        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı internet sitelerine verilen eskort ilanlarını takip etmeye başladı.

        ÇETEYE YAKIN TAKİP

        Yapılan çalışmalarda eskort ilanı verenlerin bir fuhuş çetesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirilerek hem teknik hem fiziki takip yapıldı. Yapılan teknik çalışmalarda fuhuş çetesinde kimlerin ve nasıl çalıştığı yöntemleri tek tek ortaya çıkarıldı.

        WHATSAPP GRUPLARINDAN YÖNETİYORLARDI

        Polisin elde ettiği bilgilere göre çete üyeleri, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri eskort ilanlarıyla kadınlara müşteri buluyordu. Organizasyonun yönetiminde bulunan şüpheliler, oluşturdukları WhatsApp gruplarında kadınların fotoğraflarını, bulundukları konumları ve ücret bilgilerini paylaşıyordu. Müşterilerden gelen talepler de bu gruplar üzerinden değerlendirilerek kadınların hangi adrese gönderileceği belirleniyordu.

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        REZİDANS VE OTELLERE GÖTÜRÜLDÜ

        Çetenin saha ekibinde görev alan şüpheliler ise kadınları sivil araçlarla otellere, rezidanslara ve müşterilerin bulunduğu farklı adreslere götürüyordu. Fuhuştan elde edilen paralar, farklı kişilere ait banka hesapları ve IBAN numaraları üzerinden toplanarak organizasyon üyeleri arasında paylaştırılıyordu. Tüm bu çalışmalarda polis tarafından görüntülenerek kayıtlara alındı.

        KADINLARI ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİLER

        Polisin araştırmalarında çetenin kadınları kontrol altında tutmak için başvurduğu şantaj yöntemine de ulaştı. Bazı şüphelilerin kadınlarla duygusal ilişki kurarak özel görüntülerini elde ettikleri belirlendi. Çeteden ayrılmak isteyen kadınlar ise bu görüntülerin ailelerine gönderileceği söylenerek tehdit ediliyordu. Şüphelilerin bu yöntemle kadınları baskı altında tuttukları ve fuhşa zorladıkları ortaya çıktı.

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        MÜŞTERİLERE DE ŞANTAJ YAPTILAR

        Çete üyelerinin yalnızca kadınları değil, eskort ilanları üzerinden kendileriyle iletişime geçen müşterileri de hedef aldıkları belirlendi. Şüphelilerin bu kişilerin kimlik ve aile bilgilerine ulaştıkları, yaptıkları yazışmaları ve elde ettikleri özel görüntüleri kullanarak kendilerinden ek para istedikleri ortaya çıkarıldı. Polis, çetenin fuhuş organizasyonunun yanı sıra uyuşturucu madde faaliyetleriyle de bağlantılı olduğu yönünde bilgilere ulaştı.

        7 İLÇEDE 13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda organizasyonda görev alan şüphelilerin kimliklerini ve bulundukları adresleri belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından önceki gün saat 06.45'te İstanbul'un 7 ilçesinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda çetenin yönetiminde, müşteri temininde ve saha faaliyetlerinde görev aldıkları belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda mağdur kadın da çetenin kontrolünden kurtarıldı.

        SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 SIM kart, bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek, bir pompalı tüfek ve 24 tüfek fişeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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