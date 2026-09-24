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        İstanbul'da sabah saatlerinde hortum görüldü

        Marmara Denizi üzerinde Yalova açıklarında oluşan hortum, İstanbul'dan görüldü. Yaklaşık 5 dakika süren hortum kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Yalova'daki hortum İstanbul'dan izlendi

        İstanbul’dan sabah saatlerinde Yalova açıklarında oluşan hortum görüntülendi. Denizin üzerinde oluştuğu görülen hortum, bir süre gökyüzünde huni şeklinde ilerlerken çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Görüntülerde koyu renkli bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun, deniz yüzeyine doğru ilerlediği görülüyor. Hortum, arka plandaki deniz ve gemilerle birlikte dikkat çekici görüntü oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor. Sıcak ve nemli hava ile daha soğuk hava kütlelerinin karşılaşması, atmosferde güçlü yükselici hava hareketleri ve ani basınç değişimleri oluşturabiliyor. Bu hareketlerin dönme kazanmasıyla huni şeklindeki hortum meydana gelebiliyor.

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        Marmara’da da zaman zaman gök gürültülü sağanaklarla birlikte hortum ve su hortumu oluşabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyi üzerinde oluşabildiğini ve bazı durumlarda karadan su üzerine hareket eden hortumların da görülebildiğini belirtiyor.

        Görüntülerde Yalova semalarında oluşan hortumun deniz üzerinde aşağı doğru uzanan huni biçimi net şekilde görülürken, yaklaşık 5 dakika boyunca gökyüzünden net bir şekilde görülebildi.

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        #yalova
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