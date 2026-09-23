İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.

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Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.