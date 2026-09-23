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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da yağış trafiği etkiledi: Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

        İstanbul'da yağış trafiği etkiledi: Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

        İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Şehir genelinde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 68 olarak gerçekleşirken, Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 78'lere ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 08:03 Güncelleme:
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        İstanbul'da yağmur trafiği

        İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.

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        Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.

        Yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.

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        #istanbul
        #trafik yoğunluğu
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