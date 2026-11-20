Karı koca çiftin trajik sonu
Tokat'ın Zile ilçesinde, kamyonetle TIR'ın çarpışması sonucu kamyonette bulunan 76 yaşındaki Ahmet Demircan ile eşi 73 yaşındaki Elif Demircan hayatını kaybetti. Demircan çiftinin cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin ardından Haremikışla köyünde gözyaşlarıyla uğurlandı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 15:22 Güncelleme:
Tokat Zile'den Alaca yönüne giden Y.D. (49) idaresinde kamyonet ile B.D. (44) yönetimindeki pancar yüklü TIR, Büyükkarayün mevkiinde çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Ahmet Demircan (76) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Elif Demircan (73) ise hastanede yaşamını yitirdi.
CENAZELER KÖYLERİNE GETİRİLDİ
AA'da yer alan habere göre Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Demircan çiftinin cenazeleri hastanedeki işlemlerinin ardından Haremikışla köyüne getirildi.
KARI KOCA DEFNEDİLDİ
Burada kılınan cenaze namazı sonrası Demircan çiftinin cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.
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