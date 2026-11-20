ABD, Çin ve Rusya arasındaki tarihi görüşme sona erdi: Üçlü zirveden geriye ne kaldı?

ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği tarihi üçlü zirve sona erdi. Zirvenin en öne çıkan mesajları, verilen mesajlar kadar verilmeyenler oldu. Peki tarihi zirveden geriye ne kaldı? Doğrudan ya da dolaylı verilen mesajlar neler?