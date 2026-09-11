Kaynar su ile gelen feci ölüm!
Kocaeli'ndeki evinde üzerine kaynar su dökülen 25 yaşındaki Şahan Günan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Bekar olduğu belirtilen Günan'ın cenazesi, dün Esentepe Mahallesi Cımbızlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi
Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
Kocaeli'nde acı olay, 2 Eylül'de Derince ilçesi Kanada Mahallesi Sakarya Sokak’ta meydana geldi. Şahan Günan (25), evinde ocak üzerinde kaynayan sıcak suyu kaldırmak istediği sırada dengesini kaybetti.
SICAK SU ÜZERİNE DÖKÜLDÜ
Bu sırada sıcak su, üzerine döküldü. Vücudunun özellikle karın ve göbek bölgesinde ağır yanıklar oluşan Günan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
8 gündür hastanede tedavi gören Günan, vücudunda gelişen ağır enfeksiyon nedeniyle dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Bekar olduğu belirtilen Şahan Günan’ın cenazesi, dün Esentepe Mahallesi Cımbızlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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