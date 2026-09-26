Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerinin, şüpheli B.K. tarafından yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınlandığı tespit edildi.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. gözaltına alındı. B.K.’nın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., ‘Cinsel istismar ve müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma’ suçundan, işletme yetkilisi Ö.Ö. ise Fuhşa yer ve imkan sağlama’ suçundan tutuklandı.

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Savcılık tarafından söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.