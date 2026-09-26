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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız çocuğunun müstehcen görüntüsüne 2 tutuklama

        Kız çocuğunun müstehcen görüntüsüne 2 tutuklama

        Bartın'da, bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerini yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınladığı tespit edilen B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Kız çocuğunun müstehcen görüntüsüne 2 tutuklama

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerinin, şüpheli B.K. tarafından yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınlandığı tespit edildi.

        İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. gözaltına alındı. B.K.’nın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., ‘Cinsel istismar ve müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma’ suçundan, işletme yetkilisi Ö.Ö. ise Fuhşa yer ve imkan sağlama’ suçundan tutuklandı.

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        Savcılık tarafından söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

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