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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin’de kayıp olarak aranan çocuk bıçaklanmış halde bulundu! Hayatını kaybetti

        Mardin’de kayıp olarak aranan çocuk bıçaklanmış halde bulundu! Hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki çocuk, boş arazide bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Aranıyordu! Bıçaklanmış

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde kayıp ihbarı üzerine aranan 17 yaşındaki çocuk, boş arazide bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Gırnavas Mahallesi’nde 17 yaşındaki Barış Şener için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunuldu.

        BIÇAKLANMIŞ

        İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında Şener, bir süre sonra boş arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.

        KURTARILAMADI

        Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Şener, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri başlattı.

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