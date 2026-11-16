Mardin’de kayıp olarak aranan çocuk bıçaklanmış halde bulundu! Hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki çocuk, boş arazide bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 16 Kasım 2026 - 07:20 Güncelleme:
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kayıp ihbarı üzerine aranan 17 yaşındaki çocuk, boş arazide bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gırnavas Mahallesi’nde 17 yaşındaki Barış Şener için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunuldu.
BIÇAKLANMIŞ
İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında Şener, bir süre sonra boş arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Şener, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri başlattı.
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