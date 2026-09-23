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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Akdeniz, Adana, Osmaniye, Mersin çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının batıda 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 07:17 Güncelleme:
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        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman haric), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 17°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 22°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 22°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 25°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 25°

        Bursa

        Yağmurlu 14°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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