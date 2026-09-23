Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman haric), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 17° Ankara Kısmen Güneşli 22° İzmir Parçalı Bulutlu 22° Antalya Parçalı Bulutlu 25° Trabzon Parçalı Bulutlu 25° Bursa Yağmurlu 14° Adana Parçalı Bulutlu 31° Diyarbakır Kısmen Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 29° Ağrı Güneşli 29°

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.