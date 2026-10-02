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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara (Edirne hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Bulutlu 22°

        Trabzon

        Yağmurlu 19°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 18°

        Adana

        Sağanak Yağış 26°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 25°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 22°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 17°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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