Karaman'da acı olay, gece saat 23.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Patlak (24) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişilerle kavga etti.

ŞÜPHELİLER ARAÇLA KAÇTI

İHA'daki habere göre kavga sırasında kalbinden bıçaklanan Patlak ağır yaralanırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.