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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polise el bombasıyla direndi

        Polise el bombasıyla direndi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan, operasyonla yakalandı. Doğan, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Ekipler, adresteki el bombası ve tabancaya da el koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Polise el bombasıyla direndi

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlama" ve başka bir suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

        SİLAH VE EL BOMBASIYLA DİRENDİ

        AA'da yer alan habere göre ekipler, hükümlünün saklandığını belirlediği Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine gitti.

        Firari hükümlü Doğan, polislerin geldiğini fark edip teslim olmamak için elinde tabanca ve el bombasıyla direnmeye başladı.

        ÖZEL HAREKAT POLİSİ YAKALADI

        Bunun üzerine adrese Asayiş, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de sevk edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Doğan'ı etkisiz hale getirip yakaladı.

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        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Polis ekipleri Doğan'ı işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Ekipler, adresteki el bombası ve tabancaya da el koydu.

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