Kurtulmuş'tan 'İzleme Komisyonu' ziyaretleri
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak izleme komisyonu ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak bugün CHP ile Yeni Yol Partisi'ni, yarın ise DEM Parti ile AK Parti gruplarını Meclis'te ziyaret edecek
Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:36 Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş; bugün saat 14:00’te Cumhuriyet Halk Partisi’ni, saat 15.00’te ise Yeni Yol Partisi’ni ziyaret edecek.
Kurtulmuş yarın ise saat 13.30’da DEM Parti ve saat 14.30’da da AK Parti’nin TBMM’deki gruplarına ziyaret gerçekleştirecek.
Görüşmelerde gündemin Meclis’te kurulacak izleme komisyonu ve terörsüz Türkiye süreci olacağı öğrenildi.
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