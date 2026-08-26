Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında "Basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta tutuklanan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında iddianame hazırlandı.

ERTÜRK'ÜN VİDEO İÇERİĞİNDEKİ İFADELERİNE YÖNELİK RAPOR HAZIRLANDI

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından rapor hazırlandığı belirtilen iddianamede, söz konusu videoda Ertürk'ün "Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece, diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

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İddianamede, şüpheli Türker Ertürk hakkında "Her ne kadar şüpheli tevil yoluyla ikrar içeren savunmasında suça konu videoların üzerinden zaman geçtiğini beyan etmişse de görsel basın ve sosyal medyada paylaşılan ve silinmeyerek yayınlanmaya devam eden suç içerikli paylaşıma ilişkin eylemlerin temadi eden suç kapsamında kaldığına" yönelik değerlendirme yer aldı.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Türker Ertürk'ün 'Basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.