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        Haberler Gündem Politika Yeni Parti, CHP'yi davet etmedi

        Yeni Parti, CHP'yi davet etmedi

        YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı bugün başlayacak. İlk gün genel başkan, kurultayın ikinci günü ise 150 kişilik PM ve YDK için seçimler gerçekleştirilecek. Kurultay salonunda 1202 delege, sandık başına giderek oy kullanacak. Kurultaya 27 siyasi parti davet edilirken CHP'ye davet gönderilmedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 08:35 Güncelleme:
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        Yeni Parti, CHP'yi davet etmedi

        YENİ Parti’nin, 14-15 Kasım’da Ankara Arena’da düzenleyeceği "Türkiye Yenileniyor" sloganlı 1'inci Olağan Kurultayı, bugün saat: 10.00’da başlayacak.

        Kuruluş temalı kurultay için “Bir milat” nitelemesi yapan kurmaylar, kurultayın ardından saha çalışmalarının son sürat devam edeceğine dikkati çekti.

        PARTİ MECLİSİNDE 150 İSİM YER ALACAK

        Kurmaylar, “Memleketin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimiz var. Bu önerileri vatandaşla buluşturmak üzere geniş bir kadroyla sahaya ineceğiz. 150 kişiden oluşan Parti Meclisimiz’de vekiller, örgüt temsilcileri ve uzmanlar üç koldan yurttaşla buluşacağız” diye konuştu.

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        1202 DELEGE OY KULLANACAK

        Kurultay'da, ilk gün genel başkan, kurultayın ikinci günü ise 150 kişilik PM ve YDK için seçimler gerçekleştirilecek. Kurultay salonunda 1202 delege, sandık başına giderek oy kullanacak.

        Kurultaya tek aday olarak giren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in. delegelerin tamamına yakınının oyunu alarak tekrar genel başkan seçilmesi bekleniyor.

        27 SİYASİ PARTİYE DAVET GİTTİ

        Kurultaya tek aday olarak giren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in. delegelerin tamamına yakınının oyunu alarak tekrar genel başkan seçilmesi bekleniyor. Kurultaya 27 siyasi parti davet edilirken CHP’ye davet gönderilmedi.

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