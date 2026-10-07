Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3'üncü toplantısında açılış konuşmasını yapan Bakan Gürlek, "Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız" dedi.

DHA'daki habere göre; Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 3'üncü Toplantısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in moderatörlüğünde Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Botagoz Shaimardanovna Zhakselekova, Kırgızistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov katıldı.

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Toplantının ardından konuşan Bakan Gürlek, Astana ve Bakü'de belirlenen hedefler doğrultusunda adalet alanındaki işbirliğinin güçlendiğini ve somut adımlara dönüştüğünü söyledi. İstanbul'da imzalanan ortak bildirinin yalnızca temenni metni olmadığını belirten Gürlek, bildirinin adalet sistemlerini geleceğe taşıyacak stratejik bir yol haritası niteliğinde olduğunu ifade etti.

ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

Gürlek, Bakü'de 3 Nisan 2026'da imzalanan Türk Adli Tıp Ağına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın ülkelerin adli tıp kurumları arasında yeni işbirliklerine imkan sağlayacağına inandığını söyledi.

Üzerinde çalışılan "Hukuki Konularda Çok Taraflı Adli Yardımlaşma Antlaşması"nın da hayata geçirilmesiyle ülkeler arasındaki adli yardımlaşmanın daha hızlı ve etkin hale geleceğini belirten Gürlek, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak anlaşmanın imza aşamasına getirilmesini istediklerini dile getirdi.

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E-ADALET İÇİN İŞBİRLİĞİ

Dijital dönüşüm ve e-Adalet konusunun da toplantının önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Gürlek, ülkelerin tecrübelerinin bir araya getirilerek "TDT E-Adalet Sistemi" hedefinin somutlaştırılmasının önem taşıdığını söyledi.

Gürlek, güvenli veri paylaşımı, e-yargı uygulamalarındaki iyi örneklerin karşılıklı aktarılması ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek, "Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerimizi kardeş ülkelerimizle paylaşmaya hazırız" dedi.

Gürlek, yargı mensupları ve adalet personelinin mesleki kapasitesinin geliştirilmesinin de öncelikli alanlardan biri olduğunu kaydetti. Ortak eğitim programları, çalışma ziyaretleri, uzman değişimleri ve tematik toplantılarla ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden daha fazla yararlanabileceğini ifade etti.

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ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Toplantıda, Türk devletleri arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandı. Bildiride adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik hususlara yer verildi.

Toplantıda ayrıca TDT Adalet Bakanları 4'üncü Toplantısı'nın 2027 yılında Kırgızistan'da yapılması konusunda mutabakata varıldı. Bakan Gürlek, programın sonunda katılımcı bakanlara toplantının ve Türk dünyası arasındaki kardeşliğin hatırası olarak hediye takdim etti.