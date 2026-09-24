Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 20 kişi daha tutuklandı
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, dosya kapsamında tutuklu sayısı 101'e yükseldi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 20 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, tutuklamaya sevk edilen 22 zanlıdan 20'sinin tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Böylece, dosya kapsamında tutuklu sayısı 101'e yükseldi.