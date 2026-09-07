Ankara’nın Elmadağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun karşısındaki iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İHA'daki habere göre olay; Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç yolun karşısına geçerek otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracı sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

REKLAM

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.