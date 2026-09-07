Ankara'da feci kaza... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 7 yaralı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yolun karşısındaki iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı
Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:37 Güncelleme:
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun karşısındaki iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
İHA'daki habere göre olay; Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç yolun karşısına geçerek otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracı sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
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Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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