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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlara operasyon: 7'si adli süreçteki çocuk 9 gözaltı

        Ankara'da ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlara operasyon: 7'si adli süreçteki çocuk 9 gözaltı

        Ankara'da sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 7'si adli süreçteki çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 3 bıçak, çeşitli semboller, kuru kafa maskesi ve dijital materyaller ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Irkçı paylaşımlara 9 gözaltı

        Ankara'da, polis ekipleri, sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 7'si adli süreçteki çocuk 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, sosyal medyada ırkçı ve şiddet içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 7'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 3 bıçak, ırksal şiddette aşırıcılık ile ilgili semboller, kuru kafa maskesi ve dijital materyaller ele geçirildi.

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