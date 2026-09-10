Ankara'da, polis ekipleri, sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 7'si adli süreçteki çocuk 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, sosyal medyada ırkçı ve şiddet içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 7'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 3 bıçak, ırksal şiddette aşırıcılık ile ilgili semboller, kuru kafa maskesi ve dijital materyaller ele geçirildi.