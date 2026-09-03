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        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da 100 milyon lira değerinde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Aydın'da 100 milyon lira değerinde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Aydın'da 100 milyon lira değerindeki sentetik uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonun devamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk operasyonda ele geçirilen 1 milyon 210 bin sentetik ecza hapı ve 95 kilogram ham maddenin ardından soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        100 milyonluk operasyon: 4 tutuklama

        Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen 100 milyonluk uyuşturucu operasyonunda, yasa dışı sentetik hap üretimi yapan imalathane tespit edilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklanmıştı. Olayın devamında yapılan çalışmada ise 5 şüpheli daha gözaltına alınırken 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İHA'daki habere göre; Aydın’ın Didim ilçesinde 21 Ağustos tarihinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları ortak çalışma neticesinde Fevzipaşa Mahallesi’nde belirlenen adrese düzenlenen baskında uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

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        Baskında sentetik hap imalathanesine dönüştürülen adreste yapılan aramalarda, 1 milyon 210 bin adet sentetik ecza hap (Lyrica), 95 kilogram sentetik hap ham maddesi, 1 adet profesyonel kapsül dolum makinesi ele geçirilmiş, bir kişi de gözaltına alınmıştı.

        Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile imalathanedeki üretim ekipmanlarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon Türk Lirası olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili olarak Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Gözaltına alınan şüphelilerden B.B. (29), L.B. (45), C.B. (40) ve R.Y. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderilirken, S.B. (63) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Aydın
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