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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 12 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek Sütlüce mevkisine yanaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:28 Güncelleme:
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        Arızalanan gemi kurtarıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 2 kişi bulunduğu tekne, Sütlüce mevkisine yanaştırıldı.

        Çanakkale Boğazı’nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde 12 metre uzunluğundaki bir tekne makinelerindeki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9’ hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Sütlüce mevkisine yanaştırıldı.

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        #gemi
        #çanakkale boğazı
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