Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 12 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek Sütlüce mevkisine yanaştırıldı
Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:28 Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 2 kişi bulunduğu tekne, Sütlüce mevkisine yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde 12 metre uzunluğundaki bir tekne makinelerindeki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9’ hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Sütlüce mevkisine yanaştırıldı.
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