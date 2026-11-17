CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP şikayet mercii değildir, çözüm üreten bir partidir. Bu yüzden bizim siyasi tarihimizde ayrı bir önemi vardır.

Halkın derdi bizim derdimiz. Sorunları da çözümleri de biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz.

Sözcü TV'ye yapılan operasyonu gördük. Medyada en sert ve en çok eleştirilen lider benim. Her şey yazılır. İftira ya da yanlış olduğu zaman düzeltirim. Ama ben hiçbir zaman bir medya organının kapanmasını istemedim. Hiçbir gazeteci hapse atıldığında da benim aleyhime yazsalar bile asla doğru bulmadım. Eleştiri başımızın üstünde. Eksiğimiz olabilir.

Bize sağduyulu medya mensupları hatırlatırlar. Biz de kendi hatamız varsa düzeltiriz. Yanlışımız varsa düzeltiriz. Eleştiriden korkmayız. En sert eleştirileri yapanların karşısına bile çıktım ve onlara şu çağrıyı da yaptım bir dönem: “Ya çağırın sizin televizyona, çağırın. Bana istediğiniz soruları sorun. Ben her sorunuza açık yüreklilikle yanıt vereceğim. Çağırmayanlar utansın.” dedim.

Onun dışında ne olacak? Verilecek hesabımız yoktur. Bizim eğer bir hesap verilecekse hesabı halkımıza vereceğiz. Halkımız için çalışıyoruz zaten. O nedenle “Basın hürdür, sansür edilemez” diye Anayasa'nın temel bir ilkesi varsa medya mensuplarına veya medyaya sansür uygulamak, yasaklamak doğru değil.