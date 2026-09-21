CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine ilişkin açıklama
CHP Sözcüsü Sarı, Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine YENİ Partililerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını açıkladı. Sarı, bugün yapılması planlanan seçimin 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu
Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
CHP Sözcüsü Sarı, bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine YENİ Partililerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını duyurdu. Sarı, seçimin 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini belirtti.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine YENİ Partililerle yaptıkları iş birliği sonucunda katılmama kararı aldıklarını duyurdu.
Sarı, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendiğini belirtti.
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