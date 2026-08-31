Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çok büyük acı! Oğlunun ölüm haberini alan baba kalbine yenik düştü

        Çok büyük acı! Oğlunun ölüm haberini alan baba kalbine yenik düştü

        Denizli'de ağaca çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü Asım Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan babası İsmail Ayyıldız da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 14:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Oğlu kazada ölen adam kalbine yenildi

        Denizli'de dün gece saatlerinde ağaca çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğlunun vefat haberini alan baba ise kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'da yer alan habere göre; Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Asım Ayyıldız'ın kullandığı otomobil kaza yaptı. Asım Ayyıldız idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kontrolden çıktı.

        REKLAM

        İlk olarak kaldırıma çarpan otomobil, ardından bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

        Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılan Asım Ayyıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Ayyıldız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        OĞLUNUN VEFAT HABERİNE DAYANAMADI

        Oğlunun vefat haberini alan baba İsmail Ayyıldız ise acılı habere dayanamadı. Oğlu Asım Ayyıldız'ın vefat haberini alan acılı baba İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren İsmail Ayyıldız'dan da acı haber geldi. Baba İsmail Ayyıldız'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Denizli
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!
        Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları