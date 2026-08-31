Denizli'de dün gece saatlerinde ağaca çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğlunun vefat haberini alan baba ise kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre; Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Asım Ayyıldız'ın kullandığı otomobil kaza yaptı. Asım Ayyıldız idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kontrolden çıktı.

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İlk olarak kaldırıma çarpan otomobil, ardından bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılan Asım Ayyıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Ayyıldız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OĞLUNUN VEFAT HABERİNE DAYANAMADI

Oğlunun vefat haberini alan baba İsmail Ayyıldız ise acılı habere dayanamadı. Oğlu Asım Ayyıldız'ın vefat haberini alan acılı baba İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren İsmail Ayyıldız'dan da acı haber geldi. Baba İsmail Ayyıldız'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.