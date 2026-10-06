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        Haberler Gündem Güvenlik Evcil hayvan pusetine gizlediler... Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 kişi tutuklandı

        Evcil hayvan pusetine gizlediler... Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 kişi tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen çalışmalarda 175 olayla ilgili 207 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda araçlardaki gizli düzenekler ile evcil hayvan pusetlerine gizlenmiş uyuşturucuların da aralarında bulunduğu 1 kilo 718 gram uyuşturucu ve 8 bin 890 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 18 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Tekirdağ'da uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 175 ayrı olayla ilgili 207 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 18 şüpheli tutuklanırken, operasyonlarda araçlardaki gizli düzenekler ile evcil hayvan pusetlerine gizlenmiş uyuşturucular da ele geçirildi.

        İHA'daki habere göre; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 11 ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve gençlerin uyuşturucudan korunmasına yönelik operasyon ve çalışmalar sürdürüldü. Son 2 haftalık dönemde meydana gelen 175 ayrı olay kapsamında toplam 207 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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        Yapılan çalışmalarda 43 şüphelinin uyuşturucu madde satıcısı olduğu değerlendirildi. Operasyonlarda zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla araçlarda oluşturduğu gizli düzenekler tespit edilirken, bazı uyuşturucuların ise evcil hayvan pusetlerine gizlendiği belirlendi.

        18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Operasyonlarda 1 kilo 718 gram çeşitli uyuşturucu madde, 8 bin 890 sentetik ecza hapı, 11 bin 684 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş materyal, 5 kök kenevir ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 955 TL ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların ihbarlarının önemine dikkat çekerek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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        #Tekirdağ
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