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        Haberler Gündem Politika İstanbul Valiliğinden Üsküdar Başkan Vekili seçimine ilişkin açıklama: Yasa gereği 10 gün içinde toplantıya çağırdık

        İstanbul Valiliğinden Üsküdar Başkan Vekili seçimine ilişkin açıklama: Yasa gereği 10 gün içinde toplantıya çağırdık

        İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 5 Eylül'de yapılmasının kanuni sürenin son günü olması nedeniyle belirlendiğini açıkladı. Valilik, seçim tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        Valilikten Üsküdar seçimi açıklaması

        İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Vekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağını duyurmasının ardından, sosyal medyada yer alan 'seçim tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        DHA'da yer alan habere göre; valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülüğümüz gereği, Üsküdar Belediye Meclisini 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkan vekili seçimi için toplantıya çağırdık.

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        Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır.

        İstanbul Valiliği olarak, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, yeni başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğini kamuoyuna açıkladık.

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        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler” başlıklı 45’inci maddesinde, “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hâlinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

        10 GÜN İÇİNDE TOPLANTIYA ÇAĞIRDIK

        Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür. Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026’da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır.

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        Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu hâline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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        #istanbul valiliği
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