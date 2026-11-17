İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV'ye yönelik operasyonun ardından parti yönetimiyle TBMM'de toplantı yaptı. Toplantının ardından grup başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez, milletvekilleriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Sözcü TV'ye yönelik operasyonun ardından ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinden önce partisinin TBMM grup yönetimiyle bir araya geldiği belirtildi. Görüşmenin ardından İYİ Parti grup başkanvekilleri, milletvekilleriyle toplantı yaptı.
Sabah saatlerinde Sözcü TV'ye operasyon yapılmasının ardından İYİ Parti Meclis grubunda hareketlilik yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu sabah erken saatlerde parti meclis yönetimiyle bir araya geldi. Ardından grup başkanvekilleri milletvekilleriyle bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yaptı.
Sabah saatlerinde Sözcü TV'ye operasyon yapılmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti meclis yönetimiyle bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez milletvekilleriyle bir araya gelerek Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile parti meclis yönetimi arasında yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.
KURTULMUŞ'TAN ZİYARET
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurtulmuş ile Meclis'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Dervişoğlu'nun TBMM Grup yönetimiyle yaptığı toplantıda, Sözcü TV'ye yönelik operasyonun yanı sıra Kurtulmuş'un ziyareti de ele alındı.
Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak kurulacak izleme komisyonuna katılmayacağımızı bildirdik ancak komisyonun tüm çalışmalarını izleyeceğimizi de ifade ettik" dedi.