Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 13 Eylül 2026 - 11:34 Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
İHA'daki habere göre kaza; Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Develi - Sindelhöyük yolu üzerinde otomobilin çarptığı Ahmet F. (26) ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ahmet F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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