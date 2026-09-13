Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

        Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        26 yaşındaki genç kazada can verdi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre kaza; Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Develi - Sindelhöyük yolu üzerinde otomobilin çarptığı Ahmet F. (26) ağır yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ahmet F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #Kaza
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        İlk ders zili yarın çalacak
        İlk ders zili yarın çalacak
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" eleştirileri
        Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" eleştirileri
        Aşıkların final heyecanı
        Aşıkların final heyecanı
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar