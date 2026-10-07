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        Haberler Gündem Güncel KKTC'nin Girne'de açıklarında yaşanan gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı, can kaybı 25'e yükseldi

        KKTC'nin Girne'de açıklarında yaşanan gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı, can kaybı 25'e yükseldi

        KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine ilişkin sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Son gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Girne faciasında can kaybı 25 oldu
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        KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 25'e yükseldi, kayıp 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

        İHA'daki habere göre olay; KKTC'nin Girne açıklarında "Filo Jet" yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını kaydedildi.

        Naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

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        Son gelişmeyle birlikte meydana gelen olayda vefat edenlerin sayısı 25'e yükseldi. Kayıp durumda bulunan 3 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

        Geçtiğimiz günlerde arama çalışmaları sırasında ulaşılan iki naaş üzerinde yürütülen kimlik tespit çalışmaları tamamlanmıştı. DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlenmişti.

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