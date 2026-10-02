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        Haberler Gündem Yargı Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğüne ilişkin soruşturmada 9 gözaltı

        Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğüne ilişkin soruşturmada 9 gözaltı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğüne ilişkin soruşturmada, şirketin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkililerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        Soma'daki göçükte 9 gözaltı

        Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

        Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

        Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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