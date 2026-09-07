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        Haberler Gündem Güvenlik Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 9 FETÖ zanlısı, tekne kaptanı ve 2 çocuk olmak üzere 12 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        9 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında durdurulan teknede, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 9 FETÖ zanlısı ile 1 kaptan ve 2 çocuk olmak üzere 12 kişi yakalandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi.

        "PETER PAN"E OPERASYON

        FETÖ zanlılarının Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça ilçesi açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulunduklarının belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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        Ekiplerce durdurulan teknede, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk ile tekne kaptanı yakalandı.

        KAPTANA SORUŞTURMA

        Yakalanan 9 şüpheli hakkında, mevcut FETÖ/PDY dosyaları kapsamında yürütülen yargılamadan ayrı olarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla ilgili de adli işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan tekne kaptanı hakkında ise terör örgütüne yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı, 2 çocuk ise aile yakınlarına teslim edildi.

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        #Muğla
        #FETÖ
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