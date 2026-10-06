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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da 54 yaşındaki bir kişi, babası ile yürüyen 17 yaşındaki genç kıza saldırdı

        Sakarya'da 54 yaşındaki bir kişi, babası ile yürüyen 17 yaşındaki genç kıza saldırdı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, çay ocağından çıktığı sırada arkasından gelen 54 yaşındaki kişinin saldırısına uğradı. Babası ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan genç kız hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        17 yaşındaki kız, yürürken darp edildi
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        Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, çay ocağından çıktığı sırada arkasından gelen 54 yaşındaki bir kişinin saldırısına uğradı. Kızın yardımına koşan babası ve çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        TANIŞIKLIĞI YOKTU, SALDIRDI!

        İHA'daki habere göre olay; Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda meydana gelen olayda, akşam saatlerinde babasıyla birlikte bulunan 17 yaşındaki N.C., çay ocağından çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı bulunmadığı iddia edilen A.A. (54) tarafından arkasından takip edildi.

        ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

        Bir süre sonra genç kıza saldıran şüpheli, darp etmeye başladı. Saldırı sırasında genç kızın yardımına babası ve çevredeki vatandaşlar koştu.

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        Vatandaşların müdahalesiyle genç kız şüphelinin elinden kurtarılırken, öfkelenen vatandaşlar A.A.’yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        A.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, saldırı sırasında yaralanan genç kız hastaneye sevk edildi.

        Öte yandan olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kızın çay ocağından çıkarken zanlının saldırması, vatandaşların olaya müdahale etmesi yer alıyor.

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        #sakarya
        #adapazarı
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