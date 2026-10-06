Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, çay ocağından çıktığı sırada arkasından gelen 54 yaşındaki bir kişinin saldırısına uğradı. Kızın yardımına koşan babası ve çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TANIŞIKLIĞI YOKTU, SALDIRDI!

İHA'daki habere göre olay; Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda meydana gelen olayda, akşam saatlerinde babasıyla birlikte bulunan 17 yaşındaki N.C., çay ocağından çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı bulunmadığı iddia edilen A.A. (54) tarafından arkasından takip edildi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra genç kıza saldıran şüpheli, darp etmeye başladı. Saldırı sırasında genç kızın yardımına babası ve çevredeki vatandaşlar koştu.

REKLAM

Vatandaşların müdahalesiyle genç kız şüphelinin elinden kurtarılırken, öfkelenen vatandaşlar A.A.’yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

A.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, saldırı sırasında yaralanan genç kız hastaneye sevk edildi.

Öte yandan olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kızın çay ocağından çıkarken zanlının saldırması, vatandaşların olaya müdahale etmesi yer alıyor.