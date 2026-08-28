Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sakarya'daki tavuk fabrikasında yayılan amonyak sızıntısından 15 işçi etkilendi

        Sakarya'daki tavuk fabrikasında yayılan amonyak sızıntısından 15 işçi etkilendi

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk kesim fabrikasında bakım ve onarım çalışması sırasında amonyak gazı sızdı. Gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye kaldırılırken, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sakarya'da 15 işçi gazdan etkilendi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tavuk kesim fabrikasında bakım ve onarım çalışması sırasında, soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı sızdı. Sızıntıdan etkilenen 15 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre olay; dün saat 19.00 sıralarında Kaynarca ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde bulunan tavuk kesim tesisinde meydana geldi. Fabrikada bakım ve onarım ekibinin çalışma yaptığı sırada soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı sızdı.

        Sızıntı nedeniyle fabrikada çalışan 15 işçi gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Götürüldükleri Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #tavuk kesim fabrikası
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Yıldırım piknikte can aldı!
        Yıldırım piknikte can aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı