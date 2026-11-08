Van'ın Özalp ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.

KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi vefat etmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Kazanın ardından AFAD, jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilmiştir. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.

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Vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: YARALI VATANDAŞLARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.