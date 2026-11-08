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        Haberler Gündem Politika Siyasilerden Van'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

        Siyasilerden Van'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

        Van'ın Özalp ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından siyasi isimler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        Siyasilerden Van'daki kazaya taziyeler

        Van'ın Özalp ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.

        KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi vefat etmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Kazanın ardından AFAD, jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilmiştir. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.

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        Vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

        ÖZEL: AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        YAVAŞ: YARALI VATANDAŞLARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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