Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İHA'daki habere göre olay; Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında meydana geldi. Yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları harekete geçti.

Ekiplerin müdahalesi ile hareket halindeki yelkenli tekne durduruldu.

Tekne içinde yapılan aramada, 10 Afganistan ve 2 İran uyruklu (4’ü çocuk) ve 2 Moldovya ve Tunus uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

REKLAM

Yapılan aramada yakalanan göçmen ve göçmen kaçakçılarının şık giyinerek gizlenmeye çalıştıkları görülürken, düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.