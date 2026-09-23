Tolga Akış’ın uyuşturucu testi negatif çıktı
"Müstehcenlik" suçundan tutuklanan Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın uyuşturucu testi negatif çıktı
Giriş: 23 Eylül 2026 - 14:52 Güncelleme:
"Manifest" müzik grubunun kurucusu ve menajeri tutuklu Tolga Akış’ın, uyuşturucu testi negatif çıktı.
DHA'da yer alan habere göre; Kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı.
Akış’ın Adli Tıp Kurumu’nca alınan kan idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı tespit edildi.
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