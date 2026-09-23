Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tolga Akış’ın uyuşturucu testi negatif çıktı

        Tolga Akış’ın uyuşturucu testi negatif çıktı

        "Müstehcenlik" suçundan tutuklanan Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın uyuşturucu testi negatif çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 14:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akış'ın uyuşturucu testi negatif
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        "Manifest" müzik grubunun kurucusu ve menajeri tutuklu Tolga Akış’ın, uyuşturucu testi negatif çıktı.

        DHA'da yer alan habere göre; Kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

        Akış’ın Adli Tıp Kurumu’nca alınan kan idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #manifest
        #Tolga Akış
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Stressiz işe girdim"
        "Stressiz işe girdim"
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        "Mirasın peşinde değiliz"
        "Mirasın peşinde değiliz"
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi