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        Haberler Gündem Politika Yenilik Partisi isim sorunu nedeniyle olağanüstü toplanacak

        Yenilik Partisi isim sorunu nedeniyle olağanüstü toplanacak

        Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim sorunu nedeniyle partisinin Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi'ni 24 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yenilik Partisi olağanüstü toplanacak

        Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim sorunu nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü partisinin Başkanlar Kurulu'nu ve Egemenlik Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

        Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "YENİ Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplanıyoruz. 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisini ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktayım.

        Alınacak kararları aynı gün saat 15.00’de yapacağım basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacağım. Basın açıklamasında soru cevap bölümü de olacaktır."

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