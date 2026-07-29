Açık Radyo, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal etmesine ilişkin süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının ardından yapılan bireysel başvuruda, ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ile ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği öne sürüldü.

ANKA'da yer alan habere göre; Açık Radyo, RTÜK tarafından karasal yayın lisansının iptal edilmesine ilişkin hukuki sürecin son aşaması olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, Danıştay'ın lisans iptalini onayan kararının, ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere Anayasa ile güvence altına alınan temel hakları ihlal ettiği savunuldu. Açık Radyo'nun başvurusunda, ifade ve basın özgürlüğü, haber alma hakkı, adil yargılanma hakkı ve ölçülülük ilkesi yönünden çok sayıda anayasal ihlal bulunduğunu öne sürüldü.

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"HUKUK GÜVENLİĞİ NOKTASINDA CİDDİ RİSK"

Açık Radyo tarafından yapılan açıklamada, Danıştay kararının, taleplerinin reddine ilişkin herhangi bir gerekçe içermediği savunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Taleplerimizin reddine dair tek bir gerekçe dahi sunmayan Danıştay kararı, açıkça ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale oluşturan ve toplumun haber alma hakkını yok sayan RTÜK kararındaki keyfiliği ve hukuka aykırılığı onamış olmakla, ileriye dönük, tüm yayın kuruluşları başta olmak üzere, ülkemizde yaşayan her birey yönünden ifade özgürlüğü ve hukuk güvenliği noktasında ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu sebeple, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz."

Açıklamada, lisans iptalinin, yalnızca Açık Radyo'yu değil, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya çoğulculuğunu da ilgilendiren bir mesele olduğu vurgulandı.