Açık Radyo'nun canlı yayınına 24 Nisan 2024'te katılan bir konuğun, 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadelerini kullanması nedeniyle RTÜK, radyoya üst sınırdan idari para cezası verdi ve ilgili programın beş kez durdurulmasına karar verdi.
Açık Radyo, yayın durdurma kararının elektronik tebligat ekinde yer alan yayın durdurma tarihlerinin teknik nedenlerle açılamadığını ve bu durumu RTÜK'e bildirmesine karşın herhangi bir yanıt alamadığını belirtti. RTÜK ise 3 Temmuz 2024 tarihinde, yayın durdurma kararının uygulanmadığı gerekçesiyle Açık Radyo'nun karasal yayın lisansını iptal etti. Açık Radyo, idari para cezasını ödediğini ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini, buna rağmen savunması alınmadan ve teknik aksaklıklar dikkate alınmadan lisans iptali kararı verildiğini kaydetti.
Açılan davalarda, yayında kullanılan ifadelerin ulusal ve uluslararası hukuk bakımından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve uygulanan yaptırımların ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu savunan Açık Radyo'nun talepleri, ilk derece ve istinaf mahkemelerince reddedildi. Danıştay'ın da temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından Açık Radyo, kararı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla taşıdı.