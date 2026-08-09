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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı

        Ankara'da drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı

        Ankara'da trafiğe açık alanda araçlarıyla drift attıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Driftte kullanılan 12 araç trafikten men edilirken, sürücülere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 sürücüye çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 08:28 Güncelleme:
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        Drift operasyonu: 11 gözaltı

        Ankara’da trafiğe açık alanda araçlarıyla drift attığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, trafiğe açık alanda drift atarak vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayan sürücüler hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları, ihbar, şikayet ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilirken, sürücülerine ise toplam 2 milyon 78 lira idari trafik cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 sürücüye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ‘Drift', 'Dilencilik' ve 'Değnekçilik’ olmak üzere ‘3D’ kuralında taviz verilmeyeceği belirtilirken, bu suçlara karşı soruşturma ve operasyonlara devam edileceği bildirildi.

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