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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mert henüz 23 yaşındaydı... Lösemiyi yenmişti ama kazadan kaçamadı!

        Mert henüz 23 yaşındaydı... Lösemiyi yenmişti ama kazadan kaçamadı!

        Ankara'da lösemiyi yenen 23 yaşındaki ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın, yoldan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen 25 yaşındaki sürücü, çevredeki esnaf ve kuryelerin takibiyle yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
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        Ankara'da 2 yıllık tedaviyle lösemiyi yenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın (23), yolun karşısına geçerken alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre kaza; 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gören Mert Doğan Aydın'a, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için kafeye gitmek üzere yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı.

        Kazada yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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        Kaza sonrası kaçan sürücü, çevredeki esnaf ve kuryelerin aracı takip etmesi sonucu durdurulup, polis tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da alkollü olduğu iddia edildi.

        'FREN YAPMADI'

        Kaza yeri yakınındaki restoranda çalışan görgü tanığı Y.G., ses duyması üzerine dışarıya çıktığını söyleyerek, "Sesin geldiği yöne doğru baktığımda çocuğu havada gördüm. Yere doğru düştüğünü gördüm. İçeride bulunan kişiler dışarı çıktı.

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        O esnada çocuk yerde kanlar içindeydi. Çarpan araç hiçbir şekilde durmadı, fren yapmadı. Esnaf ve kuryeler peşinden gitti. Duyduğumuz sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu. 2 ay önce de ehliyeti alındı diye biliyoruz. Araçta yanında iki kadın daha varmış" dedi.

        LÖSEMİYİ YENMİŞTİ

        Yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Mert Doğan Aydın'ın 5 yıl önce 18 yaşında lösemiye yakalandığı ve tedavi sürecinde gerçekleştirilen ilik nakli ile birlikte 2 yıl sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

        Aydın'ın, hastalığı yendikten sonra Lösemili Çocuklar Vakfı Gençlik Kolları'nın faaliyetlerine katıldığı belirtildi. ODTÜ’de Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Aydın'ın cenazesi, 28 Ağustos’ta Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #ankara
        #Kaza
        #Mert Doğan Aydın
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