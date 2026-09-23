Kastamonu'da yangın! 7 eve sıçradı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan ve 7 eve sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın böyle görüntülendi.
Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:40 Güncelleme:
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 7 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.
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