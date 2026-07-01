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        Haberler Gündem Güncel Hz. Nuh'u anma töreni düzenlenecek: Meclis Başkanı Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş katılacak

        Hz. Nuh'u anma töreni düzenlenecek: Meclis Başkanı Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş katılacak

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz Pazar Günü Cudi Dağı'nda terörsüz Türkiye'ye yönelik mesajlar verecek. Kurtulmuş, Hz. Nuh'u anma törenine katılacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Hz. Nuh'u anma töreni düzenlenecek

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz Pazar Günü Saat 14.00’de Cudi Dağı’nda düzenlenecek programa katılacak. Hz. Nuh’u anma töreni bu yıl “Terörsüz Türkiye” mesajlarıyla gerçekleştirilecek. 1984 yılına kadar düzenlenen ve terör olayları nedeniyle uzun yıllar ara verilen Hz. Nuh’u anma töreni, bölgede güvenlik ortamının sağlanmasının ardından 2021 yılında yeniden başlatıldı.

        TÖRENDE ZEYTİN DALLARI TAŞINACAK

        Bu yıl gerçekleştirilecek geleneksel anma töreninin, “Terörsüz Türkiye” sürecinin öne çıktığı sembolik buluşmalardan biri olması bekleniyor. Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da katılacak. Program kapsamında ilahiler seslendirilecek. Barış ve kardeşlik vurgusunun öne çıkacağı törene katılanlar ellerinde zeytin dalları taşıyacak. Törende gökyüzüne güvercinler bırakılacak.

        “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” MESAJLARI VERİLECEK

        Meclis Başkanı Kurtulmuş törende yapacağı konuşmada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına atıfta bulunacak. “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli mesajlar verecek. Kurtulmuş’un, bölgede kalıcı huzurun sağlanmasına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirmesi de öngörülüyor.

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