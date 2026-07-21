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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı duyurdu! 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 127 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 127 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "12 ilde 12 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 74'ü tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        9 milyarlık operasyon: 127 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        12 İLDE OPERASYON

        İçişleri Bakanlığı, 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Şüphelilerden 74'ü tutuklanırken; 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Kocaeli’de; sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Tekirdağ’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Aydın ve Mersin'de; baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir’de; tefecilik yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

        9 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HAREKETLİLİĞİ

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

        Açıklamanın devamında, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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