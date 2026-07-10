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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz açıklaması

        İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz açıklaması

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı nedeniyle açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 21:45 Güncelleme:
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        İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz açıklaması

        İletişim Başkanı Duran'ın açıklamalarından satır başları:

        Bugün burada, 15 Temmuz'un 10. yılını anmak için bir araya geldik. Milletimizin, istiklal ve istikbal uğruna yazdığı bu büyük destanı yeniden hatırlamak ve o geceye şahitlik eden hatıraları diri tutmak için bir araya geldik. Ancak konuşmama başlamadan önce, çağrılarıyla milletimizi meydanlara, havalimanlarına götüren ama sadece çağırmakla kalmayıp kendisi de Atatürk Havalimanı'na gelerek o gece yazılan destana önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve muhabbetlerini size iletiyorum

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