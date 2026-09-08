İstanbul'da araca silahlı saldırı! 1 ölü!
İstanbul Çekmeköy'de bir araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:52 Güncelleme:
İstanbul Çekmeköy'de Sultangazi Caddesi üzerinde bir araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi üzerinde meydana geldi. 26 yaşındaki F.Y. 'nin içerisinde bulunduğu araca, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.
Kurşun yağmuruna tutulan F.Y. hayatını kaybetti. Konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Fotoğraflar: DHA
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