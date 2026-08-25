İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
İstanbul Sultangazi'de tam bir vahşet yaşandı. Olayda bir yufkacının önünde karısına silahla ateş eden saldırgan, iş yerinin içine girdi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 11:21 Güncelleme:
İstanbul Sultangazi'de bir yufkacının önünde eşine silahla ateş eden kişi, iş yerinin içine girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. İş yeri içerisinde silahını kendi başına dayayan kişiyi, müzakereci polis ikna etmeye çalışıyor.
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